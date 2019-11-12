Следствие предъявило российскому историку Соколову обвинение в убийстве

Следователи предъявили преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову обвинение в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, сообщил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев.



"Предъявлено обвинение по статье "Убийство", - сказал адвокат.



Ранее Октябрьский районный суд Петербурга заключил Соколова под стражу до 8 января 2020 года.



Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве. Октябрьский районный суд арестовал ученого на два месяца.



По данным следствия, утром 9 ноября на одной из набережных города из реки достали мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были найдены две женские руки, а также травматический пистолет.



Следователи задержали находящегося в больнице Соколова, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.



Источник в следственных органах добавил, что в квартире ученого обнаружили останки человека.



11 ноября водолазы нашли в реке в Кировском районе города пакет с фрагментами тела жертвы историка, рассказал источник в следственных органах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").



Адвокат сообщил, что Соколов оформил явку с повинной.



Предполагаемой жертвой историка стала его выпускница Анастасия Ещенко, соавтор ряда научных работ, сообщили источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также рассказал, что подозреваемый застрелил девушку из обреза еще 7 ноября. По предварительным данным, это произошло во время ссоры.



По данным источника, она приехала в Петербург из Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад.



Источник ТАСС сообщил, что мать Ещенко служит в правоохранительных органах Краснодарского края и имеет звание подполковника полиции.



На допросе в СК Соколов признался в убийстве. На суде по избранию меры пресечения он заявил, что совершил преступление на почве личного конфликта.

