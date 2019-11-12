Названы все победители People’s Choice Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премией People’s Choice Awards. Имена всех победителей названы на официальном сайте мероприятия.
Награда вручается лучшему фильму, телешоу, музыкантам и артистам по итогам зрительского голосования.
Лучшим фильмом 2019 года признан "Мстители: Финал". Актер Роберт Дауни-младший, сыгравший в ленте Железного человека, назван лучшим актером. Лучшей актрисой признана Зендая за роль в супергеройском фильме "Человек-паук: Далеко от дома".
Полный список победителей People's Choice Awards-2019:
Лучший фильм: "Мстители: Завершение"
Лучшая актриса: Зендая ("Человек-паук: Далеко от дома")
Лучший актер: Роберт Дауни-младший ("Мстители: Финал")
Лучшая драма: "После"
Лучшая комедия: "Загадочное убийство"
Лучший боевик: "Мстители: Финал"
Лучший семейный фильм: "Аладдин"
Лучший сериал: "Очень странные дела"
Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян
Fashion-икона: Гвен Стефани
Лучший исполнитель: Шон Мендес
Лучшая исполнительница: Билли Айлиш
Лучшая группа: BLACKPINK
Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover
Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita
Видео года: BLACKPINK - Kill this love