Названы все победители People’s Choice Awards

Названы все победители People’s Choice Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премией People’s Choice Awards. Имена всех победителей названы на официальном сайте мероприятия.

Награда вручается лучшему фильму, телешоу, музыкантам и артистам по итогам зрительского голосования.

Лучшим фильмом 2019 года признан "Мстители: Финал". Актер Роберт Дауни-младший, сыгравший в ленте Железного человека, назван лучшим актером. Лучшей актрисой признана Зендая за роль в супергеройском фильме "Человек-паук: Далеко от дома".

Полный список победителей People's Choice Awards-2019:

Лучший фильм: "Мстители: Завершение"

Лучшая актриса: Зендая ("Человек-паук: Далеко от дома")

Лучший актер: Роберт Дауни-младший ("Мстители: Финал")

Лучшая драма: "После"

Лучшая комедия: "Загадочное убийство"

Лучший боевик: "Мстители: Финал"

Лучший семейный фильм: "Аладдин"

Лучший сериал: "Очень странные дела"

Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян

Fashion-икона: Гвен Стефани

Лучший исполнитель: Шон Мендес

Лучшая исполнительница: Билли Айлиш

Лучшая группа: BLACKPINK

Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover

Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita

Видео года: BLACKPINK - Kill this love