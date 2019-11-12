Названы все победители People’s Choice Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премией People’s Choice Awards. Имена всех победителей названы на официальном сайте мероприятия.



Награда вручается лучшему фильму, телешоу, музыкантам и артистам по итогам зрительского голосования.



Лучшим фильмом 2019 года признан "Мстители: Финал". Актер Роберт Дауни-младший, сыгравший в ленте Железного человека, назван лучшим актером. Лучшей актрисой признана Зендая за роль в супергеройском фильме "Человек-паук: Далеко от дома".



Полный список победителей People's Choice Awards-2019:



Лучший фильм: "Мстители: Завершение"



Лучшая актриса: Зендая ("Человек-паук: Далеко от дома")



Лучший актер: Роберт Дауни-младший ("Мстители: Финал")



Лучшая драма: "После"



Лучшая комедия: "Загадочное убийство"



Лучший боевик: "Мстители: Финал"



Лучший семейный фильм: "Аладдин"



Лучший сериал: "Очень странные дела"



Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян



Fashion-икона: Гвен Стефани



Лучший исполнитель: Шон Мендес



Лучшая исполнительница: Билли Айлиш



Лучшая группа: BLACKPINK



Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover



Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita



Видео года: BLACKPINK - Kill this love







