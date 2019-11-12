Душица может стать основой новых антибиотиков

Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) нашел два вида душицы, в которых в 1,5 раза был повышен уровень природного антибиотика. Как отмечает ТАСС, ученые собираются использовать эти растения для получения полноценных лекарств.



Комментирует декан факультета агротехнологий и землеустройства вуза, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин: "Мы сегодня имеем два сорта душицы с повышенным содержанием карвакрола - природного антибиотика, который впоследствии может заменить антибиотики синтетического производства. Карвакрол содержится во всех видах душицы, но концентрация повышена за счет того, что мы делали многолетний отбор, получили эти формы. Если с аналогами сравнивать, то 1,5 раза содержание карвакрола в отобранных сортах выше. На будущий год будем регистрировать уже".



По словам эксперта, анализ состава проводился в отношении и диких, и культурных растений. Выделенные виды отличаются устойчивостью. "Они спокойно развиваются и передают потомство такое, какое оно должно быть, не расщепляются. Сейчас мы получаем вытяжки из растений и смотрим биохимический состав. Впоследствии хотим внедрить на производство для получения этих веществ", - добавляет Карпухин.

