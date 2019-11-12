Грибы стимулируют иммунитет не хуже специальных препаратов

Университет Гриффита, передает "Новости Mail.RU", провел эксперименты со смесью экстрактов грибов шиитаке, рейши, мейтаке и клетками человека. Выяснилось: смесь стимулирует активность макрофагов, иммунных клеток, которые способны выявлять и поглощать потенциально опасные для организма элементы.



Макрофаги также выделяют цитокины - молекулы, обеспечивающие коммуникацию между иммунными клетками, что обеспечивает согласованную реакцию иммунной системы на вторжение патогенов. В ответ на грибную смесь был зафиксирован резкий рост показателей цитокинов в крови. То есть смесь работала в качестве стимулятора иммунитета. Ученые не знают, происходит ли это, когда грибы оказываются в пищеварительном тракте.



А вот Университет Пенсильвании советует обратить внимание на шампиньоны. Они снижают риск развития диабета 2-го типа. В качестве подтверждения данного заявления, ученые ссылаются на эксперимент с грызунами. Лабораторные животные ежедневно получали грибы в количестве, эквивалентном 85 граммам для человека.



Оказалось, употребление грибов вызывало рост числа бактерий рода Prevotella. Эти микроорганизмы влияют на механизмы производства глюкозы в организме. Таким образом, бактерии Prevotella давали серьезную защиту против метаболических расстройств.

