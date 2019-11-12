Чистое зерно - залог прибыли

Качество и срок хранения любого зерна зависит от качества его очистки, следовательно, одним из важнейших машин на зерновых базах и элеваторах является зерноочистительная техника. Чем лучше зерна очищены, тем дольше они смогут храниться, поэтому принципиально важным является высокое качество зерноочистительного оборудования, чтобы была возможность отделить зерна от любого мусора.

Машина для очистки зерна имеет разные функции, такие как: разделение зерна на фракции, очистка зерна от металломагнитных и иных примесей, а также отделение семян сорняков от культурного зерна.

Виды и назначение зерноочистительного оборудования

В зависимости от выполняемых функций и предназначения выделяют определенные виды зерноочистительного оборудования:

Сепараторы, данный вид оборудования помогает очистить зерно от мусора и примесей, которые отличаются от него по ширине.

Скальператоры, используют, чтобы очистить зерна от крупного мусора, например, камни, который мог в него попасть во время уборки и перевозки.

Машина для отделения камней помогает чистить зерно от песка, мелких камушков, земли и т.д.

Магнитные колонки служат для удаления из зерна металломагнитных примесей.

Куколеотборник – это дисковый триер, который выделяет мусор по размерам короче зерна, например, куколь или раздробленное зерно.

Овсюгоотборник тоже является дисковым триером, но выделяет мусор, который длиннее зерна, например, овес или ячмень.

Концентраторы, с их помощью возможно выделить примеси, которые по плотности меньше зерна.

Развитие цифровых технологий привело к появлению на рынке техники, оптического сепаратора, на котором установлена специальная камера. Участие человека при очистке такой машиной практически не требуется, достаточно установить определенные настройки и все. В такой сепаратор, включена функция самопроверки и исправления некачественной работы.

Качественная очистка зерна

Это один из самых важных и трудоемких процессов при заготовке зерна и включает в себя несколько обязательных этапов. Для высокого качества очистки у вас обязательно должно быть такое оборудование:

Сепаратор.

Машина для мойки зерна.

Ленточный конвейер.

Сейчас магазины предлагающие такое оборудование имеют огромный ассортимент. При выборе машин в первую очередь нужно обратить внимание на:

Универсальность.

Размеры.

Экономичность.

Герметичность.

После того, как вы определитесь с выбором машины, можете смело покупать. Ведь имея хорошее зерноочистительное оборудование, вы повысите свои доходы и сможете составить конкуренцию даже крупным агрофирмам. Ведь главнее всего - качество предлагаемого зерна.