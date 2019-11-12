"Антонов" продал самолет впервые за четыре года

Госпредприятие Антонов продал первый за четыре года самолет. Контракт на поставку Ан-178 для Национальной полиции Перу подписало ГП СпецТехноЭкспорт, сообщает пресс-служба госпредприятия.



Тендерное предложение Украины стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания). Для определения итоговой оценки, заказчик учитывал эксплуатационные характеристики самолета, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала и прочее.



Как отметили в СпецТехноЭкспорт, благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов Антонов. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками украинских самолетов из других стран этого региона.



"Этот контракт стал логическим продолжением эксплуатации "АНов" в Перу, ведь новый Ан-178 заменит на службе полиции Ан-32Б", - отметил гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.



Украина приняла участие в открытом тендере, где конкурировала с продукцией Италии и Испании.



В пресс-службе СпецТехноЕкспорт, не назвали сроки, но уточнили, что предусмотрен полный цикл производства самолета.

