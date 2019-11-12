Три фракции Рады против продажи земли

Три фракции Верховной Рады - "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", а также депутатская группа "За будущее" выступают против законопроекта о продаже земели. Соответствующие заявления сделали представители фракций на заседании парламента во вторник, 12 ноября.

"Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами. Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса", - заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.



Представитель ОПЗЖ Вадима Рабиновича назвал это "вопросом выживания и существования нашего государства".



Также против открытия рынка земли выступили в "Евросолидарности" и группе "За будущее".



В Батькивщине требуют снять с рассмотрения все законопроекты о продаже земли и продлить на год мораторий.



ОПЗЖ требует провести всенародный референдум относительно земли.

