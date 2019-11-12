В Кремле прокомментировали идею Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Ранее Назарбаев предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Он отметил, что украинский лидер уже согласился на переговоры на "нейтральной площадке".



Как подчеркнул, в свою очередь, Песков российский лидер никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но сейчас все сосредоточены на подготовке "нормандского формата".



"(Путин) считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата". Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", — сказал Песков.



Он добавил, что глава государства всегда был сторонником "реанимации отношений" Киев и Москвы и их "возвращения в нормальное русло".



На вопрос журналистов о том, состоялся ли разговор с Назарбаевым по инициативе Кремля и знал ли Путин заранее, что ему предложат провести встречу с Зеленским, Песков ответил, что беседа была по "взаимной договоренности" и предложение озвучили именно во время нее.

