В среду немного потеплеет

В ближайшие сутки, 13 ноября, погоду большинства областей будет определять теплая воздушная масса, которая перестится с юго-запада – с Балканского полуострова. Как сообщает Укргидрометцентр, на Украине без осадков, лишь на Закарпатье днем небольшой дождь. Ночью и утром ожидается на Левобережье страны туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях и на побережье морей до 11°, днем 10-15°, на крайнем юге и Закарпатье до 18°;на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.



В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 ноября самая высокая температура днем была 15,8° в 2010 году, самая низкая ночью -13,4° в 1993 году.



В четверг, 14 ноября, также без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура в западных и южных (кроме Запорожской) областях ночью 4-9°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях до 3° мороза, днем 8-13° тепла.



В Киеве 14 ноября ожидается без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

