Власти ДНР планируют присвоить ряду объектов имена героев республики

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что поддержал инициативу Народной милиции ДНР о присвоении имен героев республики ряду социально-культурных объектов.



"Мной была поддержана инициатива командования Народной милиции об увековечивании памяти героев ДНР путем присвоения ряду объектов социально-культурной сферы их имен", - сказал Пушилин на мероприятии, посвященном пятилетию образования управления Народной милиции ДНР.



Чьи имена и каким именно объектам планируется их присвоить, он не уточнил.

