Власти ДНР планируют присвоить ряду объектов имена героев республики

Власти ДНР планируют присвоить ряду объектов имена героев республики

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что поддержал инициативу Народной милиции ДНР о присвоении имен героев республики ряду социально-культурных объектов.

"Мной была поддержана инициатива командования Народной милиции об увековечивании памяти героев ДНР путем присвоения ряду объектов социально-культурной сферы их имен", - сказал Пушилин на мероприятии, посвященном пятилетию образования управления Народной милиции ДНР.

Чьи имена и каким именно объектам планируется их присвоить, он не уточнил.