Вороненко: «фейки» против Ериняка все более неадекватны

Известный общественный деятель Алексей Вороненко отреагировал на информационные вбросы о меценате и предпринимателе Юрии Ериняке.



По словам Вороненко, «украинский сегмент Сети сегодня, к сожалению, стремительно маргинализируется и дичает. Очевидно, именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский и поручил правительству срочно разработать стандарты новостей для СМИ».



«Не буду сейчас касаться всех аспектов и возможных последствий данного решения для медиа-сообщества. Глава государства считает, что это поможет в борьбе с фейками. Проблемой, которая, по мнению отечественных и зарубежных экспертов, действительно приобрела в Украине характер масштабной эпидемии», отметил общественный деятель.



«Разве может уважающий себя интернет-ресурс, не опираясь на документально подтвержденные факты, оперировать терминами «бандит», «уголовник» и т.п. Или обвинять кого-то в «односторонней зачистке» информации из Google или YouTube? Согласитесь, это же просто бред», подчеркнул он.



Вороненко заметил, что «тот же Google еще в 2017 году запустил собственные инструменты борьбы с фейками. Задача, которую они решают - показывать пользователям только источники, заслуживающие доверия».



«И, например, если сайт «Антикор» не предоставит по запросу Google решение суда о том, что фигурант публикации был осужден, является «рецидивистом», «бандитом» и т.п. (а в функции «ресурсов-сливаек» и не входит задача работать с достоверным фактажом) Google, разумеется уберет данную ложь», отметил он.



Напомним, предприниматель и меценат Юрий Ериняк является основателем Благотворительного фонда «Хартс», который поддерживает детей переселенцев, тяжелобольных, обездоленных и тех, кто стремится достигнуть результатов в спорте.



