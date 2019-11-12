Как, взяв кредит, не попасть в долговую яму и не стать жертвой коллекторов?

В студии социального ток-шоу «Касается каждого» говорили о кредитах: как не попасть в долговую яму и в руки к недобросовестным коллекторам и как законно противостоять их агрессивной атаке.



Героиню выпуска «Кредитная репутация» – 35-летнюю Юлию Голикову – и ее семью терроризируют коллекторы. Дошло до того, что они распространили в сети фотоколлажи с унизительным содержанием сексуального характера и номером телефона ее 22-летней племянницы! Сама Юлия уверяет, что кредиты выплачивает регулярно. Но оказалось, что у нее существует задолженность по шести кредитам! Причем сама женщина не подозревала о том, что часть кредитов – не погасила. Как так получилось? Причина растущего долга – финансовая неграмотность Юлии.



Команда «Касается каждого» обратилась к частному детективу Руслану Болгову, чтобы он помог разобраться в кредитной истории героини программы. Также в студии ток-шоу детектив дал несколько советов тем, кто собирается брать кредит, и тем, кто из-за задолженности уже оказался в поле зрения коллекторов.







Не вносите в договор данные близких без их разрешения.

«Никогда не оставляйте контактные данные людей, которые не давали вам на это своего разрешения, – говорит Руслан Болгов. – Героиня программы говорила о том, что ее персональные данные оказались незащищены. Но как только вы передали свои данные любому финансовому учреждению, вы поставили галочку – «я разрешаю обработку моих персональных данных». И теперь все ваши данные – достояние финансового учреждения».



Если коллекторы нарушают закон, обращайтесь в полицию или киберполицию.

«В Интернете достаточно информации о том, как иногда бушуют коллекторы. Но действия коллекторов в отношении Юлии – это уголовное преступление. То, что они делали, запугивая и распространяя порнографию, является уголовно наказуемым деянием. Тем, кто сталкивается с подобными действиями коллекторов, я советую писать заявления в полицию или киберполицию. Сделать это можно, заполнив форму обратной связи на официальном сайте киберполиции: https://cyberpolice.gov.ua/declare/. К информации, которую вы подаете, нужно приложить скриншоты переписки с угрозами, со ссылками на ресурсы с противоправным контентом и, по возможности, записи разговоров».



Уточняйте в банке окончательную сумму для погашения долга.

«Обязательно уточняйте окончательную сумму для погашения долга. Например, вы взяли 3 тысячи гривен, заплатили их и считаете, что закрыли кредит. Нет. Вы еще должны позвонить или приехать в кредитное учреждение и уточнить окончательную сумму для погашения долга. Она будет отличаться от той, которую вы себе придумали. После погашения этой, указанной банком суммы, вы либо запрашиваете смс-уведомление от этого учреждения, либо приезжаете и получаете справку о погашении долга. В противном случае даже 20 гривен, которые вы недоплатили, могут с течением времени вырасти в 50 тысяч!»



Не забывайте о привязанной к потребительскому кредиту карточке.

«Когда вы берете потребительский кредит на какой-либо товар, очень часто вам выдают кредитную карточку, с которой вы вносите первый взнос. Но многие забывают о том, что кредит на товар и эта кредитная карточка не взаимосвязаны. Вы гасите кредит, но не долг по кредитной карточке за первый взнос. И вам начисляются проценты за просрочку выплат по кредитной карте. За каждый день просрочки сумма растет в геометрической прогрессии».



Обращайте внимание на письма от банка.

«Иногда коллекторы работают законно. Изначально понимая безнадежность конкретного должника и не желая возиться с ним, часто банк продает его долговые обязательства по кредитному договору третьим лицам, например, коллекторам. Такие договоры называются договорами уступки права требования по кредитному договору, а в финансовой сфере они носят названия договора факторинга. Согласно статье 1082 Гражданского кодекса Украины, кредитор обязан направить письменное уведомление по факту уступки права денежного требования (факторинга). В нем должна быть указана точная сумма, на которую передаются права коллекторам, а также указана коллекторская фирма (фактор), которой переданы права на долг. Но такая компания должна быть официально зарегистрированным субъектом предпринимательской деятельности и обязана иметь лицензию на осуществление финансовых операций (ст. 1079 ГКУ)».



В любой непонятной ситуации звоните в банк.

«Если же вы не получали никаких уведомлений от банка о переуступке долга, то необходимо связаться с банком по указанным телефонам в договоре или на официальном сайте и сообщить о данной ситуации. Пока у вас не будет официальной информации о переуступке долга, ваш первоначальный договор кредитования остается в силе и вы вправе погашать сумму задолженности по указанным в договоре реквизитам».



Попробуйте реструктурировать долг.

«Для каждого кредитного учреждения самое главное – вернуть деньги. Поэтому они наверняка пойдут вам навстречу и сделают реструктуризацию долга. То есть у вас не будет расти просрочка, банк рассчитает вам ежемесячный платеж, исходя из набежавшей суммы долга, так, чтобы вы смогли его спокойно погашать».



Задавайте коллекторам вопросы и не дайте сбить себя с толку.

«Главное правило работы с коллекторами – если они вам звонят, задавайте вопросы. Попросите полностью представиться: назвать фамилию, имя, отчество, какую компанию представляет человек. А также спросите, на каком основании у них появился ваш кредитный договор, от какой компании он к ним перешел? Есть ли у них договор с кредитной организацией, в которой указано, что им передано право на ваш кредитный договор? Также должник имеет право требовать от коллектора (фактора) предоставления ему в разумный срок доказательств того, что на самом деле имела место уступка права денежного требования фактору. Если документы не будут предоставлены, должник имеет право произвести платеж первоначальному кредитору для выполнения своей обязанности перед ним. Ведь возвращать кредит нужно тем организациям, у которых вы их брали. Очень часто коллекторские агентства выставляют свои реквизиты. Вы платите им, а тело кредита не погашаете. А если все законные требования соблюдены и получены все доказательства, что ваш долг был продан, можно либо реструктуризировать долг уже с новой компанией, либо ждать исполнительную службу по решению суда, если до этого дойдет. Хотя по мелким долгам обычно до этого не доходит».



Не попадите в графу «поддается».

«Если вы не брали кредитов, ни за кого не поручались и не ставили своих подписей, а вам начинают звонить коллекторы, расценивайте это как телефонное хулиганство и реагируйте на это соответственно, то есть никак! Чем больше вы эмоционируете, тем большее давление на вас будут оказывать. Возле вашего имени будет примечание «поддается и может платить». А если вы как стена, то коллекторы рано или поздно отстанут и поставят у себя галочку «бесполезно работать». Но как только коллекторы выходят за рамки, необходимо сообщать об этом в полицию или киберполицию, в зависимости от того, что конкретно сделали эти люди. Но повторюсь, что обычно коллекторы атакуют только тех, возле имени которых стоит галочка «поддается».

