Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР

Россия призывает Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.



Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.



"Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Это закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей". Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем – согласовать эти поправки в контактной группе", - сказал Грызлов журналистам.



Он отметил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в конституции.



"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", - подчеркнул Грызлов.



Он также отметил, что звучащие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения сил в Донбассе полиции и Нацгвардии Украины неприемлемы.



Ранее временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор заявил, что после разведения сил в Донбассе на эти участки могут зайти украинские полицейские и Нацгвардия. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин отметил, что в случае появления украинских подразделений в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, республика ответит симметрично. Постановление было рассмотрено на внеочередном заседании Народного совета.



"Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и национальной гвардии Украины. Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц", - сказал Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы в Минске.



