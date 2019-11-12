В октябре на Украине подорожали масло, хлеб и гречка

Согласно данным мониторинга, проведенного Ассоциацией поставщиков торговых сетей, в октябре 2019 года продукты на Украине выросли в цене на 0,6%. Об этом сообщил на Facebook глава Ассоциации Алексей Дорошенко.



В прошлом месяце подорожали все виды молочных продуктов. Лидером роста стало сливочное масло (плюс 2,3% к цене). На 1,4% выросла стоимость молока, на 1,1% - кисломолочных сыров и на 0,9% - сметаны.



Также за октябрь подорожали все виды хлеба: пшеничного - на 1,7%, ржаного - на 1,4%, а батона - на 1,3%.



В отделе бакалеи безоговорочным лидером гонки цен стала гречка, подорожавшая на 31,3%. Рис немного по сравнению с гречкой подскочил в стоимости - на 1,2%. Подсолнечное масло, макароны и манка подорожали на 0,4%, а мука - на 0,1%. Не изменилась стоимость ячневой крупы и пшенки, а сахар подешевел на 0,7%.



Яблоки подешевели на 7,8%, зато свекла подорожала на 4,2%, лук - на 3,4%, морковь - на 3,1%, картофель - на 1,1%, а капуста белокочанная на - 0,8%.



Лидером подорожания в сегменте мяса, колбасных изделий и куриных яиц стали последние: они выросли в цене на 4,2%. Мороженая рыба добавила полпроцента, говядина - 0,4%, куриная тушка - 0,3%, филе курицы - 0,1%. Не изменились цены на сало и вареную колбасу, а свинина подешевела на 0,3%.

