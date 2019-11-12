Дожились. Авторитет «Тимоха» «отжимает» ТЦ в Киеве на основании решения городского суда Луганска, - Зубченко

Популярность Владимира Зеленского падает, потому как украинцев раздражает, что при новой власти творится беспредел, который напоминает 90-е. Об этом пишет в своем блоге «Возвращение девяностых» на Facebook политический публицист Александр Зубченко.



По словам Зубченко, «Новости Украины-new мало отличаются от криминальных сводок какой-нибудь африканской страны с «переходной демократией». Демонстративные подрывы конкурентов прямо на трассе, убийства, похищения, рейдерские захваты в стиле тех же 90-х».



В качестве примера Зубченко приводит случай, когда авторитет «Тимоха» пытается с помощью рейдерства отобрать ТЦ в Киеве на Андрея Малышко, 5.



«Да вот вам свежий пример. Уголовный авторитет по кличке «Тимоха» (в миру – Константин Тимошенко) в классическом стиле 90-х отжимает киевский торговый центр (ул. Малышко, 5). Да вы все знаете этот ТЦ, он возле «Детского мира», - написал публицист.



Зубченко обращает внимание, что «Тимоха» называет себя «собственником» ТЦ на основании … решения одного из районных судов Луганска, которое было вынесено в 2015 году.



«Есть конкретный «пацан», который в 2002 году получил 9 лет за убийство, но вышел досрочно за хорошее поведение. Ему же надо нормально жить? Надо. Вот он и отжимает понравившееся ему имущество. Причем «Тимоха» несколько отстал от современных «трендов» и в качестве «доказательства прав собственности» предъявил решение… Ленинского районного суда города Луганска от 2015 года (?!). Несколько отстал от жизни человек. Но давайте относиться к таким правовым инновациям по-доброму, все-таки человек сидел на зоне, мог просто отстать от темпа жизни страны…», - иронически написал автор.



«Можно сказать, что «Тимоха» решил, так сказать, «сшить страну». Зеленскому же не удается это сделать. Все со своим «нормандским форматом» носится. Зато есть «Тимоха», который ложил на байки об уникальном инвестиционном потенциале страны, диджитализации и прочих блокчейнах», - шутит публицист.



Зубченко обращает внимание, что центральная власть в Киеве бездействует, в то время как криминалитет занимается переделом собственности, ссылаясь на решения суда ЛНР.



«Что делает министр внутренних дел Арсен Аваков? Занимается большой политикой, то есть большим дерибаном», - сам отвечает публицист на свой вопрос.

Зубченко приходит к выводу, что украинцы скоро захотят вернуть Порошенко, потому что даже при нем такого беспредела не было.



«Что делает Министерство юстиции? Ничего не делает. Где реакция КГГА и лично Виталия Кличко? Отсутствует. Давайте напомним товарищам на Крещатике, что они за наши деньги там сидят. И если у честных людей отбирают – будь то квартира, ТЦ или магазин, – власть пресекать попытки таких «тимох». Потому что такими темпами разочарования народ скоро захочет Петра назад, потому что, как говорят на Дарнице «даже при Порошенко такого не было…», - резюмировал политический публицист Александр Зубченко.