Растения не сделают воздух в вашей квартире чистым

Считается, растения эффективно очищают воздух. Поэтому следует наполнять жилые помещения растениями. Однако анализ 12 исследований, касавшихся этой темы, показал: идея об очищающей силе растений является мифом. И этот миф появился после эксперимента 1989 года, который был направлен на поиск способов обезопасить быт на Международной космической станции, передает ТАСС.



Тогда выяснилось, что растения хорошо удаляли из воздуха радиоактивные элементы, которые могли вызывать рак. Но в конце 80-х эксперименты проводились в строго изолированных условиях лаборатории. А там среда значительно отличается от обычных домов и квартир.



Исходя из этого, теперь ученые предположили несостоятельность и неуниверсальность выводов. С точки зрения очистки воздуха, лучше работает обычное проветривание. А для того, чтобы благотворное действие растений было сопоставимо с проветриванием, на один квадратный метр квартиры потребовалось бы разместить от 100 до 10000 растений.

