Топ-чиновницу ОП задержали на крупной взятке

Во вторник, 12 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Ее подозревают в крупном мошенничестве.

Об этом сообщают Украинские новости.



Как сообщается, Кондзеля заявляла, что решает любые проблемы благодаря своим связям в Офисе президента. В частности, она потребовала 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

