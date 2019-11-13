"Оппоплатформа - За жизнь" обратилась в ГБР по поводу незаконной слежки и прослушки СБУ

Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" написали коллективное заявление в Госбюро расследований о привлечении к уголовной ответственности руководства СБУ за незаконное вмешательство в деятельность нардепов. Соответствующий документ нардеп от этой политсилы Ренат Кузьмин опубликовал на своей странице в Facebook.



"СБУ-ОПЗЖ: власть новая - методы старые. Фракция ОПЗЖ сегодня обратилась в ГБР с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководства СБУ за незаконное вмешательство в деятельность народных депутатов. Речь идет о незаконной деятельности спецслужбы по слежке, прослушке и незаконном сборе личной информации в отношении депутатов "Оппозиционной платформы", - написал Кузьмин.



"После выборов, как оказалось, ничего не изменилось. Власть вроде бы новая, а методы работы старые: запугивание оппозиции, дискредитация оппонентов, шантаж и угрозы... Новые, так сказать, лица..." - добавил он.

