МВФ надеется на быстрый результат в переговорах с украинской властью

Директор управления Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством, передает "Голос Америки". "Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим", - сказал Томсен в интервью изданию.



Представитель МВФ отметил, что Украина достигла прогресса в вопросе очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики.



Отмечается, что Томсен разочарован вопросом преодоления коррупции в Украине и государственного управления. Он считает, что новое правительство должно лучше работать в этом направлении.



По его словам, важно "сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию.



Как сообщалось, Миссия МВФ 14 ноября прибудет в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

