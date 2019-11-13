Facebook запускает собственную платежную систему

Компания Facebook объявила о запуске собственной платежной системы Facebook Pay. Об этом сообщается в блоге компании, передает УНН.



В это воскресенье система Facebook Pay будет доступна для американских пользователей соцсети и приложении Messenger.



"Сегодня мы представляем Facebook Pay, с помощью чего пользователи будут обеспечены безопасным и стабильным способом оплаты через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.



С помощью Facebook Pay можно будет отправлять платежи прямо через программу. Также разработчики пока не уточняют, когда система станет доступной для использования в других странах.



Для пользования Facebook Pay, пользователям нужно будет подвязать к системе свою банковскую карту или кошелек PayPal. Обработка платежей будет проходить в том числе через PayPal.



Напомним, ранее в Facebook планировали запустить собственную криптовалюту Libra, однако проект так и не запустили из-за сложностей с американским финансовым регулятором. После этого ряд платежных систем отказались от участия по созданию криптовалюты.

