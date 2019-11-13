Разумков проводит совещание с главами фракций и групп Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента и пригласил лидеров фракций и групп в своей кабинет для политических консультаций.



Решение о проведении консультаций было принято после того, как представители всех фракций и групп в парламенте, кроме "Слуги народа", отказались поддержать в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает создание рынка сельскохозяйственных земель.

