Гончарук рассказал, зачем нужна земельная реформа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что земельная реформа делается для украинцев и в интересах украинцев. Об этом он в среду, 13 ноября, написал в Facebook.



"Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не будем давать возможности людям самостоятельно распоряжаться своей землей. Земельная реформа - это наш вызов!" - написал Гончарук.



По его словам, земельная реформа - это не о распродаже земли. Это - о восстановлении справедливости и о праве человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду.



"1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай в наследство своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн пайщиков, у которых пока есть земля", - подчеркнул глава правительства.



Гончарук отметил, что 13 ноября парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Он призвал народных депутатов поддержать эти решения.



"Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, прорабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог как со сторонниками, так и противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя", - заверил премьер-министр.



В то же время он отметил, что власть не может удовлетворить всех, но считает своей задачей сбалансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию.

