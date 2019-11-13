В "Слуге народа" считают законопроект о рынке земли "сырым"

Отдельные народные депутаты от фракции "Слуга народа" считают законопроект о рынке земли "сырым и недостойным голосования". Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.



"Закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении. Я воздерживаюсь", - отметила Верещук.



По ее словам, сейчас в парламенте рассматривают два варианта решения проблемы - или проголосовать за закон в первом чтении и вносить правки ко второму чтению, или отложить рассмотрение законопроекта на доработку.



Она добавила, что 18 лет парламент продолжал мораторий и ничего не делал для урегулирования земельного вопроса и продолжает заявлять о невозможности открытия рынка, поэтому этот вопрос следует наконец-то решить.



При этом она добавила, что ее мнение о неготовности законопроекта разделяют и отдельные ее коллеги.



"Я не разбиралась глубоко, но те коллеги, которые являются моими соседями, не готовы голосовать", - добавила Верещук, отвечая на вопрос, сколько "слуг народа" не готовы поддерживать земельный законопроект.

