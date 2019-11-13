Компьютерные столы с регулировкой высоты

В современном мире развитие технической мысли привело к созданию стола с регулируемой высотой, за которым можно работать стоя и сидя. Такие конструкции день ото дня набирают бешеную популярность и здесь основным критерием все-таки является не дань моде, а скорее необходимость заботы о собственном здоровье.

Мы проводим на рабочем месте не менее восьми часов в сутки, а зачастую эта цифра приближается к двенадцати часам. Расположение спины, рук, локтей и осанка имеют прямое действие на наше здоровье. Неправильная осанка приводит к развитию заболеваний спины и позвоночника.

Польза от смены положения

Ученые доказали, что при сидячей работе полезно периодически менять положение и поработать стоя и, наоборот. Ведь проводя весь день сидя происходит:

перегрузка поясничного отдела позвоночника;



повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;



появление склонности к ожирению и геморрою.

В то же время, проводя весь рабочий день стоя происходит:

перегрузка сосудов нижних конечностей;



риск образования тромбов.

Однако стоит отметить, что еще в 19 веке люди писали и читали только стоя. Этому свидетельствуют запечатленные снимки в различных книгах. Что же касается России, то в самом известном лицее того времени в спальнях не было стульев и учащиеся выполняли домашнее задание стоя.

Многие писатели считали, что только стоя их посещает просветленная муза и лучшие произведения написаны стоя такими авторами как Хемингуэй.

Создание компьютерного стола с подъемным механизмом

В современном мире стол с регулировкой высоты очень часто устанавливается в кабинетах глав государств. Усовершенствованная версия компьютерного стола оснащена подъемным механизмом, благодаря которой можно успешно работать как стоя, так и сидя.

С виду такие столы выглядят как обычные. Просто их столешница оснащена конструкцией подъемного механизма. Устали сидеть – необходимо нажать на кнопку и начнется подъем вашего рабочего стола вместе со всем его содержимым. Использование такой модели офисного стола позволяет в любом положении иметь удобный доступ ко всему необходимому:

клавиатуре и мыши на уровне локтей рук;



монитору на уровне глаз.

Изначально такие столы в современном мире создавались в качестве средства для профилактики заболеваний позвоночника. Первые создатели проводили консультации с врачами – ортопедом, флебологом, травматологом и нейрохирургом. Однако нельзя забывать, что изобретение современном стола для работы чередования работы стоя и сидя всего лишь возврат к прошлому с применением инновационных технологий.

Виды конструкции

Конструктивно подъемный механизм стола имеет два вида:

ручной при помощи газлифта;



автоматический при помощи электроустановки.

Наиболее удобен для работы в офисе электрический тип привода, ведь автоматический подъемный механизм упрощает процесс и скорость изменения положения от стоя к сидя и обратно. При этом такой стол дополнительно может быть оснащен всем необходимым – запоминанием высоты, беспроводной зарядкой, сетевым фильтром и так далее.