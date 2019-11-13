Теневой оборот земли в Украине достигает 10 млрд грн - Милованов

Объем теневого оборота земли в Украине достигает 10 млрд гривен. Об этом на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.



"Теневой оборот земли, связанный мораторием, не дает стране развиваться. Его объем на данный момент достигает 10 млрд гривен! Землю передают в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Только за последние 2 года под такие условия сдано 460 тыс. га земли", - написал Милованов.



По его словам, земельная реформа - это не о снятии моратория, а об изменениях в системе земельных отношений.



"Это комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящий из 10 различных составляющих: дерегулирование, антирейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка. Сегодня изменения уже происходят. Например, с помощью спутниковых съемок и алгоритмов глубокого машинного обучения мы уже сделали инвентаризацию всех земель и того, что на ней выращивают. Теперь нельзя будет не платить налоги или обрабатывать землю, полученную самозахватом", - написал Милованов.