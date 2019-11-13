Полиция демонтировала военную палатку протестующих у Нацбанка

Киевские полицейские восстановили беспрепятственный проезд возле Национального банка Украины, демонтировав у здания установленную участниками акции военную палатку.



Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.



"Сегодня утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному передвижению пешеходов и заняла часть дороги", - отмечается в сообщении.



По данным правоохранителей, для восстановления беспрепятственного прохода и автомобильного проезда они обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. "В ответ участники мероприятия начали словесную перепалку и отказались выполнять требование полицейских. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла потасовка", - говорится в сообщении.



Впоследствии представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки, поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.



Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение, добавили в отделе коммуникации.



Как сообщают СМИ, протестующие требуют отставки руководителей Нацбанка в лице Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

