Теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 14 ноября, погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса, перемещающаяся с Балкан, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве западных областей небольшой дождь; на остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в западных и южных областях ночью 5-10°, днем 11-16°.



В Киеве - без осадков; порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 ноября самая высокая температура днем была 21,7° в 2010г., самая низкая ночью -14,1° в 1908г.



На 15 ноября синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура в западных областях и на юге страны ночью 4-9°, днем 10-15°, на Закарпатье и в Одесской области до 18°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья до 2° мороза, днем 8-13° тепла.



В Киеве 15 ноября также ожидается без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

