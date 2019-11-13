Искусственный интеллект научили диагностировать рак

Искусственный интеллект (ИИ) теперь будет помогать специалистам выявлять рак на самых ранних стадиях. Корпорация Microsoft совместно с медицинской компанией SRL Diagnostics разработали новейший инструмент ИИ, пишет Fainaidea.



На начальном этапе ИИ поможет врачам в выявлении рака шейки матки. Однако позже, обещают разработчики, он сможет выявлять и другие виды и формы онкологических заболеваний.



Специалисты Microsoft и SRL Diagnostics снабдили ИИ "несколькими тысячами аннотированных изображений мазка из шейки матки". Это поможет современной программе моментально выявлять любые аномалии в человеческом организме.



ИИ сразу же будет посылать соответствующий сигнал врачам, которые смогут на слайдах внимательнее рассмотреть, что вызвало обеспокоенность умной программы.



Сначала тестирование ИИ пройдет на территории Индии. В случае положительных результатов, ноу-хау начнут использовать и в других странах.



Ученые уверяют, что их разработка в дальнейшем сможет определять рак даже на самых ранних этапах его развития. А это позволит спасти большое количество жизней.

