Ноябрь в Киеве в пятый раз побил температурный рекорд

В ночь на 13 ноября, в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд, который обошел рекордное значение 1963 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского.



"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9°С", - говорится в сообщении.



Таким образом, это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.

