Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил приглашение в Бориспольскую районную прокуратуру для вручения подозрения по делу о драке с народным депутатом Андреем Герусом.



"Сегодня получил сообщение с Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса. Обязательно приду, хотя дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Рябошапки бориспольскому райпрокурору. Откуда получает команды сам генпрокурор - тоже ни для кого не секрет, вспомните разговор Зеленского с Трампом", – сообщил Ляшко на своей странице в Facebook.



Также он утверждает, что власть фальсифицирует против него и его команды уголовные дела преднамеренно, объясняя все своей жесткой позицией против российской агрессии на энергорынке.



Инцидент между политиками произошел вечером 6 ноября в Зале иностранных делегаций аэропорта Борисполь. Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

