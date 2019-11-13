Нардепы блокировали трибуну Рады

Верховная Рада возобновила пленарное заседание после перерыва, который длился почти два часа вместо объявленных 30 минут. Представители Батькивщины препятствовали продолжению работы.



Отметим, что перед перерывом, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов представлял проект закона Слуги народа об отмене моратория на продажу сельхозземли №2178-10 под крики "Ганьба!" и в окружении противников такого закона. Тогда нардепы от Батькивщины заняли часть президиума, а члены ОПЗЖ – трибуну.



После завершения перерыва Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов освободить президиум парламента - сейчас там находятся около полутора десятков депутатов. С таким призывом спикер обратился прежде всего к главх фракций, в частности к лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко, ведь именно представители ее политсилы находятся в президиуме, тем самым препятствуя продолжению работы Рады. Впрочем, сама Тимошенко находится у трибуны парламента.



