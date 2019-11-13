С начала суток боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в среду четыре раза нарушили режим тишины (от начала суток и по состоянию на 12.00 13 ноября).



"Все факты применения противником оружия фиксировались на Луганском направлении, противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Так, после полуночи противник в течение 25 минут со стороны населенного пункта Донецкий вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Новотошковского. Кроме того, дважды с начала этих суток вражеский огонь велся в районе н.п. Новолуганское и один раз неподалеку Орехового", - сказал спикер Минобороны Михаил Шаровара во время ежедневного брифинга в среду.



По его словам, не зафиксировано потерь среди личного состава Объединённых сил.



В то же время в оборонном ведомстве подчеркнули, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование Вооруженных Сил РФ активизировало усилия, направленные на недопущение стабилизации обстановки за пределами районов разведения сторон Станица Луганская, Золотое и Петровское.



"В частности, для осуществления провокационных обстрелов позиций Объединенных сил на других участках вдоль линии разграничения противник усиливает передовые подразделения расчетами противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и снайперскими группами. Кроме того, на передовую соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибывают разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, большинство из которых в этом году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыва объектов и корректировки артиллерийского огня", - пояснил спикер.



Как сообщалось, во вторник боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, два украинских военных получили ранения, их состояние врачи пока что оценивают как тяжелое.

