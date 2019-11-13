НАБУ завершило расследование по делу экс-главы НАПК

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование по делу бывшей чиновницы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которую подозревают в недекларировании имущества на сумму более 544 тыс. грн.



Материалы следствия были открыты стороне защиты для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд, сообщает пресс-служба НАБУ.



Как установило следствие, экс-чиновница в 2016 году не внесла в декларацию о доходах информацию об автомобиле, который находился у неё в постоянном использовании. Автомобиль был приобретен матерью мужа подозреваемой за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на декабрь 2016 года им на постоянной основе пользовалась чиновница и её муж. Согласно действующему законодательству, этот факт должен был быть отображен в декларации.



Как сообщалось ранее, речь идет о Наталии Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 годах. 28 октября 2019 года ей сообщили о подозрении.

