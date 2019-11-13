У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым

Названы три основных шага для деоккупации аннексированного Крыма, которые озвучил постоянный представитель президента на полуострове Антон Кориневич, передает 13 ноября УНИАН. По его словам, представительство президента в Крыму будет работать над разработкой законопроектов, которые касаются защиты прав крымчан и избежания так называемых дискриминационных положений в отношении них.



"Мы уже участвуем в нескольких рабочих группах по этому вопросу... Это является первым нашим приоритетом" - сказал он.



Вторым приоритетом является информационная политика и "связи с гражданами, проживающими на временно оккупированной территории".



"Это важно - поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - подчеркнул он.



"Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. Уже идет шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство. Поэтому создание культурных, образовательных инициатив для крымчан и информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", - сказал Кориневич.



Третьим приоритетом он назвал вопросы защиты прав крымчан, защиты прав человека.



"Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов", - резюмировал он.

