Коломойский прямо предложил отвернуться от Запада в сторону Москвы - NYT

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с РФ. Об этом пишет The New Your Times. "Они все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать, даже не давая нам средств на это", - сказал Коломойский, сравнивая силу Москвы с возможностями Украины.