Коломойский прямо предложил отвернуться от Запада в сторону Москвы - NYT

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с РФ. Об этом пишет The New Your Times. "Они все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать, даже не давая нам средств на это", - сказал Коломойский, сравнивая силу Москвы с возможностями Украины.



Также олигарх заявил, что кредиты с РФ могут заменить Украине кредиты МВФ. Как отмечает издание, его комментарии отражают его разочарование тем, что западные дипломаты и Международный валютный фонд побуждают президента Зеленского, не допустить, чтобы Коломойскому вернули контроль над Приватбанком.



"Мы готовы взять у россиян 100 миллиаярдов долларов. Я думаю, что они с радостью нам их предоставят. Какой самый быстрый способ решить проблемы и возобновить хорошие отношения? Только деньги", - отметил олигарх.



Как сообщал Укринформ, миссия Международного валютного фонда начнет свою работу в Киеве 14 ноября, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы.



18 октября директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что новая программа МВФ для Украины в формате расширенного финансирования (EFF) рассчитана на три года и будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ.



В Нацбанке заявляли, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ на общую сумму 5-10 млрд долл. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долл.



Предварительная программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

