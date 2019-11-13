Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на организм человека

Немецкие ученые из Медицинского центра Майнцского университета обнаружили, что пар от электронных сигарет наносит вред человеческому организму даже при кратковременном курении, пишет European Heart Journal.



В частности, пары вейпа вызывают эндотелиальную дисфункцию и окислительный стресс кровеносных сосудов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и легких.



Эндотелий отвечает за эластичность кровеносных сосудов. Он также стоит на страже тканей от токсических веществ и регулирует процессы воспаления и свертывания крови.



Если у человека нарушена функция эндотелия, то есть риск многих сердечно-сосудистых заболеваний.



Отметим, что всего пару лет назад специалисты одобряли курение вейпов, считая их "здоровой" альтернативой традиционным сигаретам. Также считалось, что электронные сигареты помогают избавиться от пристрастия к никотину.

