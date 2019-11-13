Американские катера Island включили в состав ВМС

Патрульные катера класса Island, которые США передали Украине, включены в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель одесского городского главы Андрей Котляр.



Таким образом, патрульные катера "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" вошли в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.



Катера имеют водоизмещение 169 тонн, запас хода 3300 морских миль (более 6100 километров), максимальная скорость 29,5 узла (почти 55 километров в час), автономность 5 суток. Экипаж – 16 человек (2 офицеров и 14 матросов и старшин). Вооружение – автоматическая пушка калибра 25 миллиметров и два пулемета калибра 12,7 миллиметра. Катера также имеют по моторной лодке для инспекций, десантирований, спасательных операций и тому подобное.



Как сообщал УНИАН, в Одессе патрульные катера Военно-Морских сил ВС Украины ISLAND Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" успешно прошли первые ходовые испытания после длительной транспортировки на борту грузового судна Ocean Freedom.



Катера будут обеспечивать морскую безопасность в Черном и Азовском морях. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, которые присущи классическим надводным кораблям.

