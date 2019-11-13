Генералу Марченко будут объявлены новые подозрения - Труба

Начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко будут объявлены новые подозрения в рамках дела о закупке некачественных бронежилетов.



Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в Telegram.



"Баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов. ... Расследование не завершено. Будут новые подозрения", - заявил он.



Как сообщалось, Печерский суд Киева в понедельник, 11 ноября, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.



26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.



По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.



17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.



5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

