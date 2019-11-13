Арахамия обещает сложить мандат, если не будет референдума по рынку земли

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сложит мандат народного депутата, если в случае принятия закона о рынке земли, в текст не будут внесены поправки, касающиеся референдума о покупке земли иностранцами, о чем сказал сам политик 13 ноября в парламенте, пишет Укринформ.



Так он прокомментировал информацию о позиции представителя Кабмина в Верховной Раде Ирины Верещук, которая заявила, что не поддерживает законопроект о рынке земли.



"Она услышала, например, обещание президента о референдуме. Возможно она изменит свое мнение ... Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я кладу мандат на стол. Это мое обещание, если оно (обещание президента о референдуме про куплю земли иностранцами - ред.) не будет соблюдено, если этого не произойдет, я уйду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку", - сказал Арахамия.



В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на то, что в поддержку законопроекта о рынке земли в 1-м чтении Рада будет иметь более 240 голосов.



"Голоса сейчас есть. Но все меняется, это парламентская динамика, то есть, если бы сейчас голосовать, то мой прогноз - более 240 голосов", - добавил Арахамия.



13 ноября в Верховной Раде происходит рассмотрение в первом чтении законопроектов об открытии рынка земли.



Депутаты приняли решение продолжить заседание парламента до завершения рассмотрения законопроектов. На площади под ВР митингуют противники земельной реформы.

