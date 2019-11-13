Прибыль банков в 4,4 раза превышает результат прошлого года - НБУ

В январе-сентябре 2019 года прибыль банковского сектора в 4,4 раза превысила результат прошлого года; подавляющее большинство финучреждений были прибыльными.



Об этом говорится в очередном Обзоре банковского сектора, сообщает пресс-служба Национального банка.



"Прибыль банковского сектора в январе–сентябре в 4,4 раза превысила результат прошлого года и достигла 48,4 млрд грн, а из 76 действующих банков прибыльными было 66 учреждений", - говорится в сообщении.



В Нацбанке отмечают, что такие результаты банковского сектора связаны с высокой маржой в розничном сегменте и высокими комиссионными доходами банков. Рентабельность капитала сектора составляет 38%. Благоприятные макроэкономические условия свидетельствуют, что тенденция к высоким прибылям сектора сохранится.



В июле-сентябре также активно рос портфель кредитов населению: в годовом измерении темпы его прироста остаются на уровне почти 30%. Высокие темпы выдачи новых кредитов способствовали сокращению доли неработающих кредитов в сегменте кредитования физических лиц за третий квартал на 2,9 процентного пункта (п.п.) - до 38,1%.



Одновременно замедлился рост кредитов корпоративных заемщиков - они привлекали займы за рубежом. В целом портфель чистых гривневых корпоративных кредитов за третий квартал вырос на 1,9% в годовом измерении.



По данным НБУ, кредиты бизнесу в течение квартала подешевели: на 0,5 п.п. (до 18,1%) в гривнях и на 0,6 п.п. (до 4,5% годовых) - в валюте. Укрепление гривни способствовало снижению долларизации чистого кредитного портфеля бизнеса и населения, которая за квартал сократилась на 2,7 и 1,3 п.п. - до 44,8% и 4,4% соответственно.



На конец третьего квартала продолжали расти гривневые средства населения и бизнеса в банках – на 12,7% и 14,3% в годовом выражении соответственно (хотя в квартальном измерении объемы гривневых вкладов населения сократились на 1,1%). В то же время самыми высокими с 2014 года темпами росли валютные вклады физических лиц, подчеркнули в НБУ.



Несмотря на последовательное снижение учетной ставки Национальным банком до 15,5% в октябре, высокая конкуренция среди банков за вкладчиков привела к увеличению ставок по 12-месячным депозитам населения на 0,3 п.п. - до 15,8% годовых. Неизменной остается стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США – 3,2%. На этом уровне она находится уже несколько месяцев из-за поддержки государственными банками одних из самых высоких на рынке ставок.



В то же время ставки по депозитам бизнеса снизились до 13% годовых, вернувшись к уровню сентября 2018 года.



