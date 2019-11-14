Актеры из "Друзей" могут воссоединиться для новой серии

Актеры легендарного сериала "Друзья" и его создатели обсуждают возможность съемки продолжения. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.



Согласно информации издания, актеры и создатели сериала "Друзья" Дэвид Крейн и Марта Кауфман встретились вместе. Звезды якобы обсудили возможность снять еще одну серию ситкома по случаю 25-летия выхода первого эпизода.



В новой серии исполнители главных ролей в сериале - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вероятно неожиданно встретятся спустя 25 лет.



Сообщается, что спецсерия может выйти на новом стримминговом сервисе HBO Max. Официальных комментариев касаемо возможных съемок от HBO Max и Warner Bros нет.





