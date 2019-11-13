Что такое любовь: комментарии психологов

Что такое любовь? Ответ на этот вопрос ищут на протяжении многих лет. Общепринятого трактования слова «любовь» не существует, так как каждый понимает его по-своему. Однако у психологов все же есть свое мнение и некоторые мысли по этому поводу. Какие? Узнаете из статьи.



Источник: Nur.KZ

Любовь: психология, определение, этапы

На Земле едва ли найдется человек, который ни разу не испытывал чувство влюбленности. Даже откровенные циники и самые черствые люди хоть единожды ощущали глубокую симпатию и привязанность к другому человеку, порой не признаваясь в этом даже себе.

На вопрос, что такое любовь, никто не может дать четкого ответа. Одни считают, что это игра гормонов, другие же думают, что это чувство возникает в душе человека.

Как бы там ни было, ни психологи, ни ученые не могут добиться консенсуса и прийти к единому мнению. Большинство из них говорят приблизительно так: любовь — это сильное чувство привязанности к другому человеку, способность совершить ради него любой поступок, при этом не получая взамен никакого материального поощрения.

С точки зрения психологии, выделяют три основные версии понятия:

Любовь — внутренний наркотик, который отравляет организм. Всему виной гормон окситоцин и его «коллеги»: из-за них человеку нужно любить и быть любимым. Любовь — это нервное заболевание, вследствие которого ухудшается память, а человек находится в прострации и может совершать бездумные поступки. Любовь — это привычка. Людям удобно быть вместе, и они считают себя счастливыми.

Верить этому или нет — решать только вам. Если думаете, что любовь возникает в сердце и живет там всегда, никто не разубедит вас в обратном.

Психологи считают, что настоящая любовь проходит такие этапы:

Влюбленность. Это чувство эйфории от отношений с человеком. Влюбленные словно растворяются друг в друге, не замечая недостатков партнера. Однако этот этап длится недолго, как правило, до первой ссоры или до возникновения совместного быта.

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