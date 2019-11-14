Россия является врагом Украины - министр обороны

Россия является врагом Украины, с которым невозможны финансово-экономические отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook. "Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из 5-ти букв - Россия.



Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным при жутких событий в Иловайске", - заявил он, комментируя свое интервью для "Армия FM".



Министр подчеркнул, что с врагом можно говорить "или языком оружия, или языком опытных дипломатов". Финансово-экономические отношения с Россией невозможны. Украина же в свою очередь должна делать все, что от нее зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях.



"Как министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу", - заявил Загороднюк.

