Загороднюк: военные морские угрозы для Украины постоянно растут из-за России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что Россия не ограничивается прямой агрессией, а продолжает также препятствовать свободе судоходства и развитию морской индустрии Украины.



"Военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновата в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии", - сказал Загороднюк в ходе 3-й Международной конференции по морской безопасности в Одессе в четверг, опубликовав тезисы своего выступления на странице в Фейсбук.



Он отметил, что без мощных ВМС эти проблемы не решить.



В свою очередь пресс-служба Минобороны приводит слова Загороднюка о постоянных провокационных действиях России в акватории Черного и Азовского моря.



"Россия блокирует значительные участки акватории, начинает учения, которые в действительности не проводятся для того, чтобы блокировать целый сектор и препятствовать коммерческому судоходству", - сказал министр.

