В США создали 3D-принтер для печати зубных протезов

Компания Formlabs из Массачусетса объявила о создании специального 3D-принтера для печати зубных протезов. Об этом пишет НВ.



Formlabs Dental, которое будет заниматься новыми материалами для этого принтера.



Свой новый стоматологический принтер Formlabs назвала «Form 3b». Он поставляется с программным обеспечением, предназначенным для встраивания в существующий рабочий процесс стоматологической бригады. Пакет включает в себя обучение, поддержку и возможность запросить новый принтер, если что-то нуждается в ремонте.



Form 3b можно использовать для печати коронок и мостов, чистящих фиксаторов, хирургических направляющих для помощи во время процедур зубной имплантации, специальных защитных устройств для полости рта и протезов.



По словам разработчиков, стоимость полного комплекта зубного протеза составляет около 10 долларов по сравнению с 50 долларами при использовании традиционных зубных протезов и акрила.



Отмечается, что сегодня в мире производится 50 миллионов зубных протезов в год, но только 1% – при помощи цифровых инструментов.

