«Нафтогаз» уплатил в бюджет 90 миллиардов гривень

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за десять месяцев 2019 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 89,8 млрд грн.



«По оперативным данным, за десять месяцев 2019 года предприятия группы «Нафтогаз» уплатили в государственный и местные бюджеты около 89,8 млрд грн налогов и дивидендов», - говорится в сообщении.



Отмечается, что поступления от предприятий группы «Нафтогаз» составили около 14% общих доходов государственного бюджета за январь-октябрь 2019 года.



Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году.



В 2017 году «Нафтогаз» уплатил в госбюджет более 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.



Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

