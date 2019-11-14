Украина направила Японии ноту из-за участия в турнире по каратэ команды "ДНР"

Посольство Украины передало японской стороне ноту в связи с участием "представителей" так называемой "ДНР" в Кубке мира по карате, проведенном организацией "Всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября.



Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Японии, 12 ноября 2019 года в информационном пространстве появились сообщения об участии "представителей" так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", который проводился "Всемирной федерацией каратеномити".



"В связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины", - сказано в сообщении.



Так, посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны.



"Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия", - отметили в ведомстве.



В посольстве также подчеркнули, что "Всемирная федерация каратеномити" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.



"С самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии относительно безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованнные некоторыми СМИ спекуляции о возможном изменении этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - говорится в сообщении.

