Пенетрация выбора

В Киеве проходил (очевидно, мимо) международный форум «Креативная Украина». Главным «панельным» на этом мероприятии был триединый министр (молодежи, спорта и культуры) Владимир Бородянский. Бывший третьеразрядный менеджер таких же каналов Виктора Пинчука четко сформулировал цель Зеленского. Мы, говорит, строим творческую Украину, в которой высвобождается творческий потенциал. Невольно возникают ассоциации с ядерным реактором на медленных, то есть очень тупых нейтронах и диагнозом психиатра. Но, как любят говорить во фракции «Слуга народа», «хорошая пенетрация улучшает концентрацию».



Если кто не в курсе новомодного сленга «слуг», то пенетрация – это проникновение конусного тела в вязкую среду. За подробностями обращайтесь, пожалуйста, к Максу Бужанскому и Александру Дубинскому. Они вчера познакомились с основными методами пенетрации и поэтому сделали вид, что поверили Зеленскому. Якобы он гарантировал что-то по продаже земли. Нет, это все вполне объяснимая слабость. Почти вся страна не так давно ему поверила. Но он, с…ка, оказался очень креативным. Настолько, что прямо не уследишь. Постоянно задает новые стандарты ведения своего влога. Два раза ездил на «Тесле» с ГБО, а вчера вообще вещал в каком-то темном помещении, причем явно был в дрова. Если выражаться более корректно, то просто в говно. Вы, подчеркнул президент в своем ночном видеообращении, адресуя свои слова, видимо, «слугам народа», даже не понимаете, что сделали. Полностью солидарен с точкой зрения Зеленского. Они явно не понимают, поскольку, по меткому выражению Арахамии (ихний многодетный лидер), «постоянно трахались во фракции».



«Слуги народа», как мы уже знаем, не поняли, что вчера натворили. Зато многие поняли, как они круто лажанулись, когда голоснули за Володю. Каюсь: сам это сделал. Но мои мотивы были вполне транспарентны: лишь бы, б…ть, не Порошенко. Если бы тогда мне сказали: Саша, есть следующий выбор – либо ты голосуешь за макаку-резуса, либо за Порошенко, естественно, я бы отдал все за макаку



Нет, реально прав Бородянский: креатив нации начинает высвобождаться прямо на глазах. При этом возникает красивое свечение в небе от взорванных пердаков и некоторые побочные эффекты в виде пенетрации. Плюс новый формат новостей. Это детище Бородянского-Зеленского

Изучали погружение разных конусообразных предметов, предположительно твердых (спросите у Яременко), в вязкую среду (спросите у Бужанского). Затем президента понесло по тропе Порошенко, что, в принципе, объяснимо. Когда Петр Алексеевич отхлебнет из своей любимой фляжки, любовно повторяющей форму его ягодиц, то он тоже начинает нести про учебники истории, в которые войдет. И Зеленский, как оказалось, тоже хочет войти. Это какое-то генетическое заболевание, как по мне.«Слуги народа», как мы уже знаем, не поняли, что вчера натворили. Зато многие поняли, как они круто лажанулись, когда голоснули за Володю. Каюсь: сам это сделал. Но мои мотивы были вполне транспарентны: лишь бы, б…ть, не Порошенко. Если бы тогда мне сказали: Саша, есть следующий выбор – либо ты голосуешь за макаку-резуса, либо за Порошенко, естественно, я бы отдал все за макаку. Во-первых, она прикольная. Во-вторых, не будет сутками орать про вторжение Путина и учить меня «правильной вере, мове» на фоне «самой сильной армии континента». Предвыборную программу Зеленского никто не читал по той простой причине, что ее как таковой не было. Сдачу анализов помню, зарплату учителям по четыре штуки баксов тоже. И еще обещание прекратить войну.Однако внезапно выяснилось, что мы не за то голосовали! Тут человек тоже решил войти в историю. Это, знаете ли, не к народу, а к Вятровичу. Он у нас главный по модернизации истории великой нации. Чем меньше людей помнит минувшие события, тем более героическими они становятся. Идеальный вариант – отмотать назад лет на сто. Лучше на тысячу. Сразу выясняются поразительные вещи. Начиная от изобретения клинописи жителями Галичины и заканчивая открытием мю-мезона школьниками из Тернополя. Естественно, доисторическими. Хорошо, благодаря неоценимой помощи премьера-самокатчика Гончарука, Вятрович пополнил сливки отбросов фракции «Европейская солидарность». Ну вы помните эту историю – Ирина Луценко сбежала из парламента для участия в семейном проекте «Республиканская партия» Бессмертного–Трампа, а следующую по списку кандидатку из Львова пристроили советником премьера и дали ей возможность заниматься свежим европейским газом. Просто неоценимая помощь в деле восстановления исторической справедливости.Когда Зеленский говорил о непреодолимой тяге к приватизации земли? Опять же рояль помню, лысого из «Квартала», которого засасывал в голову будущий президент, тоже. А вот клятвы дедушке Соросу насчет рынка земли – нет. Однако наш «гарант» на голубом глазу заявляет, что 73 процента его избирателей голосовало именно за приватизацию земли. И 23 процента, которые сохранили верность Порошенко, – тоже за это опустили свои бюллетени. Мама дорогая! Володя, где можно ознакомиться с полным списком твоих предвыборных обещаний? И каковы критерии их отбора для первоочередной реализации? Вопрос, знаете ли, очень серьезный. Ведь может выясниться, что мы все голосовали за легализацию однополых браков и скоро будем гулять на первой кабминовской свадьбе подобного формата. Там кандидатов валом. Не совсем понятно, кто активные, кто пассивные. Вот с Миловановым полная ясность. Он дебил. Это, по всей видимости, напрямую связано с его сексуальной ориентацией.Нет, реально прав Бородянский: креатив нации начинает высвобождаться прямо на глазах. При этом возникает красивое свечение в небе от взорванных пердаков и некоторые побочные эффекты в виде пенетрации. Плюс новый формат новостей. Это детище Бородянского-Зеленского. Нынешний министр, по всей видимости, пережил эпизоды насилия в своем детстве, поскольку четко понимает, где добро, а где зло. Украинские артисты, гастролирующие в России – абсолютное зло. А вот «Крыхитка Цахес» – полное добро. Поэтому все новости надо утверждать в Офисе президента. Многие журналисты не понимают разницу между добром и злом. Их надо направлять. Ввести направляющую силу в СМИ, чтобы все поняли: Зеленский – добро, а список зла постоянно пополняется и совершенствуется по мере процесса пенетрации.