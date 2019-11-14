Рада приступила к рассмотрению проекта госбюджета-2020

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000) во втором чтении.



"Еще никогда так рано не принимался и не обсуждался бюджет. Мы его обсуждаем рано даже с точки зрения времени дня. Обычно, как вы знаете, бюджеты принимались очень поздно, что было предметом критики", – отметила министр Оксана Маркарова, выступая с трибуны парламента.



Как отметила Маркарова, проект госбюджета уже учитывает потенциальные поступления от игорного бизнеса, для чего парламенту потребуется также принять законопроект о легализации азартных игр.



По мнению Маркаровой, принятые парламентом законы относительно концессий, экономического авторизированного оператора, приватизации и другие позволят перевыполнить предлагаемый проект бюджета в 2020 году.



"У нас все акцизы, за исключением тех поправки, которые только что поддержали народные депутаты – отправить акциз на топливо на местные бюджеты, это около 7 млрд грн, остальное пойдет на Дорожный фонд… Уже с 1 января 2020 года будет максимально ускорено строительство дорог", – прокомментировала она.

