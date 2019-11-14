В Киеве предлагают переименовать две станции метро

Киевский городской совет просят переименовать станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Тараса Шевченко". Соответствующую петицию №9189 зарегистрировали на сайте Киевского городского совета, передает УНН.



"В центре Киева, возле Университета имени Тараса Шевченко, памятника Тарасу Шевченко, парка Тараса Шевченко, бульвара Тараса Шевченко, должна быть и станция метро Тараса Шевченко (ныне "Площадь Льва Толстого"). А ту далекую станцию, которая в советские времена была названа именем Кобзаря, можно переименовать в Межигорскую. А переименовывать площадь Л. Толстого на площадь Тараса Шевченко - пусть решает городской совет", - говорится в петиции №9189.



Петиция размещена на сайте от 7 ноября этого года и набрала 44 подписи из 10 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 83 дня.

